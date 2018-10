Onderzoek naar eerste crash met elektrisch vliegtuigje in Onstwedde

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de crash van een elektrisch vliegtuigje op 13 oktober 2018 in Onstwedde. De piloot kwam bij de crash om het leven. Bijzondere aandacht in dit onderzoek gaat uit naar het feit dat het de eerste crash met een elektrisch toestel in Nederland betreft.

De piloot was met de micro-light aircraft type Pipistrel Alpha Electro onderweg van Dronten naar Stadskanaal airport. Door de brand die is ontstaan als gevolg van de crash is het toestel grotendeels verwoest. Het wrak is door de Onderzoeksraad in beslag genomen voor verder technisch onderzoek.