OM eist boete 1,5 ton voor sloopbedrijf om dode en gewonde liftongeval

Dode en gewonde

Bij werkzaamheden aan een lift is een werknemer van het bedrijf overleden en een andere werknemer zwaar gewond geraakt. De lift waarop zij werkten stortte door een niet juist gemonteerde takel vanaf de 9e of 10e verdieping in een vrije val naar beneden. Het OM verwijt de werkgever dat ze niet genoeg gedaan heeft om het ongeval en voorkomen en dood door schuld.

TU Eindhoven

Het ongeval vond plaats op 4 september 2015 op het terrein van de TU Eindhoven, waar een hoog gebouw gesloopt werd. De sloop van het gebouw inclusief liften was uitbesteed aan de firma ‘sloop- en grondwerken M. Heezen B.V.’. De lift moest uit de liftschacht verwijderd worden. Met behulp van een takel zou men de liftkooi laten zakken naar steeds een lager gelegen werkniveau. Twee werknemers stonden op de lift om de geleiderails naast de lift af te snijden met een snijbrander. Een derde man bediende vanaf de 12e verdieping het elektrische systeem waarmee de lift via een takel met een kabel naar beneden werd gebracht.

Lift neergestort

De mannen moeten tussen de 9e en de 10e verdieping hebben gehangen toen de kabel los schoot van de takel, waarna de liftkooi naar beneden schoot. De kabel waar de lift mee vast had gezeten kwam er in een rechte lijn achteraan. De lift is in een vrije val terecht gekomen en neergestort. De soort noodrem om de lift te stoppen bij vrije val heeft niet gewerkt. Als gevolg hiervan is een werknemer op de lift om het leven gekomen en een tweede werknemer is zwaar gewond geraakt met blijvend letsel.

Gehandeld in strijd met arbeidsomstandighedenwet

Uit het onderzoek door de Inspectie SZW blijkt dat de werkgever heeft gehandeld in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor zij had kunnen weten dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers te verwachten was. Twee van de drie werknemers waren onvoldoende opgeleid om te werken met het takelsysteem dat zij hadden aangebracht aan het dak van de liftkooi. Eén van de werknemers was chauffeur, de ander handsloopwerker. De werknemers hadden nog niet eerder met de takel gewerkt en bij het bevestigen en gebruik van de takel hadden ze niet de aanwijzingen in de gebruikshandleiding gevolgd. Daarin stond nota bene dat de takel alleen geschikt was voor het transport van goederen en niet voor het transport van mensen. De hijskabel was daarnaast te kort en de noodrem was onklaar gemaakt met een snijbrander, waardoor deze niet meer kón werken. Het is de werkgever volgens het OM aan te rekenen dat ze de mannen onder deze omstandigheden heeft laten werken.

Ernstige feiten

De werkgever heeft onvoldoende gedaan om te zorgen dat het ongeval niet had kunnen gebeuren. De werkgever is volgens het OM verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat heeft ze niet gedaan en dat is ernstig, aldus het OM: 'Door de van toepassing zijnde wet en regelgeving op het terrein van de Arbeidsomstandighedenwetgeving niet of onvoldoende na te leven is welbewust een gevaarlijke situatie gecreëerd, terwijl uit het dossier nadrukkelijk naar voren komt dat werkgever zich niet heeft afgevraagd of er aan die werkwijze(n) risico’s verbonden waren,' zei de officier op zitting: 'Laat staan dat zij op enig moment de juiste voorzorgs- of beschermingsmaatregelen heeft getroffen om deze risico’s te beperken.' Het OM vindt daarom een geldboete van 150.000 euro passend. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.