Eis: tot tien maanden cel wegens hypotheekfraude in Leimuiden

Een 19-jarig meisje dat een huis in Aalsmeerderbrug op haar naam heeft staan, gekocht van haar moeder, en daarnaast nog twee panden ter waarde van 340.000 euro in Leimuiden wil kopen. Dat trekt wel de aandacht, zou je denken, van partijen die normaal gesproken bij de verkoop van een huis betrokken zijn.

Wat daar ook van moge zijn, op papier leek het allemaal in orde. Want de jonge vrouw had een baan bij de autohandel waarvan de 51-jarige nieuwe vriendin van haar stiefvader volgens de papieren de eigenaresse was. Die baan zou haar 22.500 euro per jaar opleveren. En daarnaast zou ze haar woning in Aalsmeerderbrug verhuren voor 12.000 euro per jaar.

Wel een beetje vreemd natuurlijk, zo stelt het OM, dat haar 51-jarige stiefvader uit Buitenkaag alles regelde en met de benodigde papieren aan kwam zetten. Zoals de werkgeversverklaring van de autohandel en een huurovereenkomst van de woning in Aalsmeerderbrug.

In het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), opgericht om informatie te delen rond georganiseerde misdaad, doken politie en Belastingdienst toch maar eens in de zaak. De jonge vrouw werd aangehouden en verhoord. En wat bleek: zij volgde een MBO-opleiding in de periode van 2011 tot en met 2013 en vertelde dat zij in de vakantie ‘wel eens’ gewerkt had voor de autohandel. Maar zeker niet 38 uur in de week zoals in de werkgeversverklaring stond.

Haar verklaring bij de politie deed de familiesfeer geen goed. Over de telefoon ging stiefvader flink te keer tegen zijn stiefdochter, zoals bleek uit de taps. Later deed de stiefdochter ook aangifte tegen haar stiefvader wegens bedreiging. Verder bleek de veronderstelde huurder van de woning in Aalsmeerderbrug daar nooit gewoond te hebben, aldus het OM.

Uit een en ander rees al snel het beeld dat de stiefvader de spin in het web was en de vrouwen allerlei dingen voor hem moesten regelen. Zo had de eigenaresse van de autohandel volgens het OM een vervalste werkgeversklaring opgemaakt en betaalde zij “salaris” uit terwijl de jonge vrouw van 19 jaar daar helemaal niet voor had gewerkt.

Van de rekening van de stiefdochter ging het geld weer naar haar 50-jarige moeder uit Rijsendam als ‘rente en aflossing’ voor het huis in Aalsmeerderbrug. Met andere woorden, volgens het OM werd hier geld witgewassen. Bovendien was de jonge vrouw van 19 jaar door valsheid in geschrifte en oplichting van de bank eigenaresse geworden van panden waar een flinke overwaarde op is ontstaan, zo stelde de officier van justitie. Ook dat is als witwassen te zien.

Vandaag eiste de officier van justitie dan ook tegen:

de 51-jarige stiefvader tien maanden cel (waarvan vier maanden voorwaardelijk) wegens oplichting en witwassen;

de 51-jarige vriendin van de stiefvader 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden wegens valsheid in geschrifte;

de 19-jarige vrouw 160 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand wegens valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen;

haar 50-jarige moeder 100 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand wegens witwassen.

Verder wil de officier van justitie dat de panden die verkregen zijn met hypotheekfraude, verbeurd worden verklaard, oftewel aan de Staat worden overgedragen.

De uitspraak is over twee weken.