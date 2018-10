Politie houdt bij schietincident Rotterdam rekening met afrekening

De politie in Rotterdam is druk bezig met het onderzoek naar het schietincident op de kruising Oudedijk-Willem Ruyslaan waarbij woensdagochtend rond 10.55 uur een 64-jarige Rotterdammer levensbedreigend gewond raakte toen hij door de bestuurder van een motorscooter in zijn auto van dichtbij meerdere keren werd beschoten.

Afrekening

De politie houdt mede ook gelet op de aard van het incident serieus rekening met een afrekening in het criminele milieu. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Camerabeelden

De politie doet een dringend beroep op bewoners en omstanders die camerabeelden hebben van het schietincident dat zich op woensdag op klaarlichte dag afspeelde. 'Beelden van bewakingscamera’s en filmpjes van mobieltjes zijn zeer welkom', aldus de politie.

Meerdere schoten

Rond 10.55 uur loste de dader, een man, meerdere schoten af op een Rotterdammer, die op dat moment met een bijrijder in een zilvergrijze Volkswagen Polo bij de kruising stilstond. Bij het incident raakte een 64-jarige Rotterdammer levensbedreigend gewond. Zijn passagier bleef ongedeerd.

Aanrijding

De schutter reed vervolgens op een scooter op de Oudedijk weg in de richting van de Kralingse Zoom. Op het punt waar de Oudedijk overgaat in de ’s-Gravenweg veroorzaakte de scooterrijder een aanrijding en ging hij te voet verder. Door de aanrijding is de dader waarschijnlijk gewond geraakt. Mogelijk liep de man vanaf dat moment mank en is hij in de richting van de Kralingse Zoom gelopen. Ondanks een massale en langdurige zoektocht ontbreekt sindsdien het spoor naar de dader.

Beelden zijn welkom

Behalve beelden van het incident zijn ook beelden van vóór het incident welkom. De politie houdt er namelijk rekening mee dat de dader zich in de uren voorafgaand aan het incident al in de buurt van de Willem Ruyslaan en de Lusthofstraat ophield. Het gaat om een forse man van ongeveer 1.75m tot 1.85m lang met een donkere huidskleur en een baard, die donkere kleding en een zwarte helm droeg. De dader reed op een zwarte scooter waarop vermoedelijk geen bromfietsplaatje was bevestigd.