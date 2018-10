Man steelt AED in winkelcentrum en bij woning Breda

Woensdag heeft de politie een 39-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van diefstal van een automatisch externe defibrillator (AED) uit een winkelcentrum aan de Rat Verleghstraat in zijn woonplaats. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Camerabeelden

Het apparaat werd al op dinsdag 18 september uit het winkelcentrum weggenomen. Direct werden er camerabeelden veiliggesteld waar de man op stond. Hierop volgde een herkenning door de politie. De verdachte hield het niet bij een diefstal van één AED. Zaterdag 13 oktober probeerde de man eenzelfde apparaat te stelen vanaf een woning aan de Voortakker. Ook hier werd de verdachte op camerabeelden vastgelegd.

Aanhouding

De man werd woensdagochtend in zijn woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het verhoor bekende hij beide zaken. Op dit moment zit de verdachte nog vast.

Functie AED

Bij een hartstilstand is reanimeren en inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren en iemand met een hartstilstand een elektrische schok geeft. Die kan ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen.