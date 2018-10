Plofkraak in Aalsmeer

Op de Punterstraat in Aalsmeer vond vrijdagmorgem een plofkraak plaats. Hierbij raakte een geldautomaat ernstig beschadigd. De daders zijn vermoedelijk met één of meer auto’s gevlucht. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken en/of beeldmateriaal hebben zich te melden.