Subsidie voor overstap snorfiets naar schoon vervoer

Er is ruim 1,3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. De regeling is bedoeld om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en past daarmee ook in de plannen van de gemeente om de stad in 2025 uitstootvrij te krijgen.

Alle Amsterdammers met een snorfiets met een verbrandingsmotor, kunnen de subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat u uw snorfiets verkoopt en dat u op 1 augustus 2018 al de eigenaar van de snorfiets was. U moet de subsidie gebruiken voor de aanschaf van een fiets, e-bike of elektrische snor- of bromfiets. Voor de aanschaf van een fiets krijgt u 250 euro subsidie, voor een e-bike 450 euro en voor een elektrische snor- of bromfiets 750 euro.

Volgend jaar gaan snorfietsers op de rijbaan rijden met een helm op. Vanaf 1 januari 2019 kunt u subsidie aanvragen voor een schoner vervoermiddel. Dit is mogelijk tot 1 januari 2020 of tot de subsidiepot leeg is. Vóór 1 januari maken we meer informatie over de regeling bekend via www.amsterdam.nl/scooter.