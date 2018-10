Geen hoger beroep OM zaak mishandelende Bunschotense vader

Het Openbaar Ministerie zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om in beroep te gaan in de zaak tegen een 59-jarige man uit Bunschoten. Dit heeft het OM vrijdagmiddag laten weten.

Mishandeling

De man werd in mei jl. tot twee jaar cel veroordeeld voor de mishandeling en opsluiting van tien van zijn negentien kinderen. Tegelijkertijd werd hij vrijgesproken van een poging doodslag op een zoon en seksueel misbruik van een dochter. De behandeling van het hoger beroep zal wel gewoon door gaan, omdat de verdediging hoger beroep heeft aangetekend tegen de genoemde veroordeling.

Kettingzaag en zedenfeit

Hoewel de rechtbank constateerde dat het aannemelijk is dat de vader een werkende kettingzaag bij het lichaam van een vastgebonden zoon heeft gehouden, oordeelde zij dat dit niet als een poging doodslag gezien kan worden. In verband met verjaring was het incident niet als bedreiging ten laste gelegd. Wat betreft het zedenfeit achtte de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig dat de verklaring van de dochter kon ondersteunen.

Geen appel

Na de uitspraak heeft het Openbaar Ministerie binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak voor de poging doodslag en het misbruik. Na het vonnis uitgebreid bestudeerd en besproken te hebben, blijkt dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om wat betreft de vrijspraken tegen de beslissing van de rechtbank in appel te gaan. Het hoger beroep is daarom ingetrokken. De verdediging en de aangevers zijn hiervan op de hoogte gesteld.