Omroep Brabant boycot Zwarte Pieten-discussie op radio

Westerveld schrijft op zijn Facebookpagina: ''Het is vandaag half oktober. Op de dag af één hele maand voordat Sinterklaas zijn stoomboot laat aanmeren. En nú al gaat er geen dag voorbij of je wordt weer doodgegooid met wat we de ‘Zwarte pieten discussie’ zijn gaan noemen. Een discussie die helemaal geen discussie is. Al jaren niet. Bij een discussie wissel je namelijk argumenten uit en luister je naar elkaar en kom je uiteindelijk – als het goed is – tot een oplossing.

''Maar beste luisteraars, met het onderwerp Zwarte piet lukt ons dat niet in Nederland. Je hoort al jarenlang precies dezelfde argumenten voor en tegen, maar dan elk jaar ietsje luider en elk jaar ietsje ongenuanceerder. En het zijn vooral de extremisten – van beide kanten – die je steeds weer op radio, tv en social media ziet opduiken. Je weet wel: de mensen die iedereen die ooit een pepernoot van zwarte Piet heeft aangenomen voor racist verslijten en aan de andere kant de mensen die iedereen die voor aanpassing van Zwarte Piet is zien als gevaar voor onze volkscultuur, een gutmensch of een wegkijker.''

''Lieve mensen, ik ben het zat. Spuugzat. Het hele sinterklaasfeest wordt op deze manier overschaduwd en verpest, juist voor de medemensen voor wie het bedoeld is: de kinderen. Deze zogenaamde discussie moet ergens stoppen. En dat gebeurt hier en nu. Tenminste- voor zo ver ik er iets aan kan doen.''

''Tot en met 5 december zal er daarom in dit programma, AFSLAG Zuid op Omroep Brabant met geen woord meer gesproken worden over de kleur van Zwarte Piet. Niemand krijgt meer het woord. De voorstanders niet, de tegenstanders niet.''

Makkers, staakt uw wild geraas. Ik ben er klaar mee.”