Grote brand in woning met rieten kap

In een woning in Bergharen is vrijdagavond een grote brand uitgebroken in een woning.

De brandweer rukte omstreeks 20.15 met groot materieel uit naar de grotestraat om de brand te bestrijden. Uit Elst is een speciaal team onderweg die gespecailiseerd zijn in het bestrijden van brand in rieten kappen.

Bij overlast van de rook adviseert de brandweer om deuren en ramen te sluiten.

