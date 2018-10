Dode bij brand in Didam

Bij een grote brand in appartementencomplex in Didam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen. Het gaat om een 88-jarige man.

De brand in het complex aan de Schoolstraat brak uit rond 02.00 uur. De vrouw van het slachtoffer werd door een buurman in veiligheid gebracht. Een dertigtal bewoners, de meesten senioren, werd geëvacueerd vanwege de brand en opgevangen in een café.

Volgens directe buren is de bewoner vermoedelijk bij het puzzelen met een brandende sigaret in slaap gevallen waarbij brand is ontstaan.