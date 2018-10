Politie zoekt nog derde verdachte schietincident Zaandam

In het onderzoek naar het schietincident dat in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober plaatsvond op de Burcht in het Centrum van Zaandam is nog een derde verdachte in beeld gekomen. Deze man heeft daar ook met een vuurwapen geschoten. Of hij ook gericht op het 19-jarige slachtoffer heeft geschoten is op dit moment niet duidelijk.