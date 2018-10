Dode bij aanrijding tussen tram en camper in Utrecht

Beide voertuigen kwamen op de kruising Weg der Verenigde Naties en de Overste den Oudenlaan door nog onbekend oorzaak met elkaar in botsing. Naast het dodelijk slachtoffer, raakten twee personen gewond bij de aanrijding. Deze zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De camper raakte door de aanrijding totaal los. De inhoud van de camper lag over de weg verspreid. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein ligt momenteel stil.

Op de kruising van de Weg der Verenigde Naties en de Overste den Oudenlaan in #Utrecht aanrijding tussen

camper en tram. 1 persoon is overleden en 2 zijn gewond geraakt. Tramverkeer tussen #Utrecht en #Nieuwegein is stilgelegd. Politie doet onderzoek.