Inbrekers bedreigen bewoner met vuurwapen

Een bewoner uit Oudenbosch is vrijdag 19 oktober bij thuiskomst bedreigd met mogelijk een vuurwapen nadat hij twee woninginbrekers had overlopen.

De bewoner kwam rond 17.00 uur bij zijn woning in de Wolvenstraat en hoorden geluiden in de woning. Hij en een getuige zagen twee mannen die er te voet van door gingen. De benadeelde is achter hen aan gereden. Toen hij de mannen op de Prinsentuin zag is hij gestopt. Een van de inbrekers richtte een vuurwapen op de bewoner en stapte vervolgens in een vermoedelijk rode Ford. De bewoner heeft het voertuig nog enige tijd gevolgd richting het centrum. Op de Havendijk is hij het zicht op de inbrekers verloren.