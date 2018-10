Kinderen gewond door springkussen

Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt op of bij een springkussen. Dit meldt de politie.

Het springkussen stond opgesteld bij een groepsaccomodatie aan de Prins Hendriklaan in Esbeek. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. De NVWA komt onderzoek doen naar het ongeval.