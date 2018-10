Politie zoekt getuigen steekincident Walmolen Barendrecht

Zaterdagavond heeft er na onenigheid tussen twee groepen jongeren een steekincident plaatsgevonden. Een slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader(s).

Zaterdagavond rond 22.15 uur vond er een steekincident plaats in het parkje tussen de Walmolen en de Concertweg. Twee groepen kwamen elkaar tegen in het park. Een groep zat op het pakje toen er onenigheid ontstond met de andere groep jongeren. Een jongen is met een steekwond overgebracht naar het ziekenhuis. De groep is vervolgens verdwenen, er is nog niemand aangehouden.