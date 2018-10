Man (22) overleden nadat zijn auto water inrijdt

Een 22-jarige man uit Vianen is overleden na een ongeval. Een getuige gaf op zondagmorgen 21 oktober rond 06.40 uur door dat ze een auto in het water zag bij de Kanaaldijk in Leerbroek. Hulpverleners ontdekten dat er nog iemand in het voertuig zat. Deze bestuurder overleed in de loop van de ochtend in het ziekenhuis.