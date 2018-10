Verdachte (32) schietincident Zaandam op Schiphol aangehouden

Alle drie de verdachten waar de politie naar op zoek was in verband met de schietincidenten op de Burcht en bij het Zaans Medisch Centrum in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober zijn aangehouden.

Zaterdag bracht de politie naar buiten dat zij op zoek was naar een derde verdachte. De 27-jarige man werd zondagmiddag in Amsterdam aangehouden door een arrestatieteam. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het schietincident op de Burcht in het centrum van Zaandam. Eerder meldde een 24-jarige man uit Zaanstad zich op het politiebureau. Hij zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij het schieten bij het Zaans Medisch Centrum.

Vanochtend werd ook de 32-jarige verdachte waar de politie naar op zoek was op Schiphol aangehouden. Hij vluchtte naar Suriname maar liet daar via zijn advocaat weten zich te willen melden bij de politie en werd direct na zijn aankomst op het vliegveld aangehouden.

De aangehouden mannen worden verdacht van poging moord / poging doodslag en bevinden zich in alle beperkingen. Zij zullen deze week worden voorgeleid bij de rechter commissaris die over de voorlopige hechtenis zal beslissen.

Het 19-jarige slachtoffer is buiten levensgevaar en ligt nog in het ziekenhuis. Ook hij is aangemerkt als verdachte in het onderzoek en inmiddels aangehouden omdat hij geschoten zou hebben op de Burcht in het centrum van Zaandam.

Media die (bewakings)beelden van de verdachten gepubliceerd hebben worden verzocht deze te verwijderen.