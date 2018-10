FNV: Cabinepersoneel Ryanair staakt dinsdag

Petitie

Een groep van 30 cabinemedewerkers overhandigt ’s morgens samen met FNV Luchtvaart een petitie aan gedeputeerde Pauli in het provinciehuis Brabant. De provincie is aandeelhouder van de luchthaven en heeft miljoenen euro’s belastinggeld geïnvesteerd om onder andere prijsvechter Ryanair te faciliteren.

Sluiting basis

Door de sluiting is het cabinepersoneel dat nog in zijn proeftijd zat direct op straat komen te staan. Zij hebben van de een op de andere dag geen inkomen meer, terwijl de kosten van huur, verzekeringen en abonnementen niet per direct opzegbaar zijn. Velen verlaten Nederland hierdoor noodgedwongen met schulden. Hun collega’s die de proeftijd van 1 jaar voorbij zijn, worden binnen een maand overgeplaatst naar een andere basis in Europa.

Partner en kinderen

Wie niet kan vertrekken omdat ze na 6 of 7 jaar in Nederland inmiddels een partner en kinderen hebben in Eindhoven, wordt ook ontslagen. Leen van der List van FNV Luchtvaart: ‘Wie werkt vanuit Eindhoven, valt onder het Nederlandse arbeidsrecht, oordeelde de rechter eerder. Dit betekent dat Ryanair om de tafel moet met de Nederlandse vakbonden als zij de basis willen sluiten.’

Kabinet is aan zet

Van der List: 'Ryanair heeft zich nooit wat aangetrokken van werknemersrechten of van Nederlands (arbeids) recht. Het kabinet mag Ryanair niet laten wegkomen met alle schofferingen. Het is tijd dat minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid zwart op wit zet dat werknemers die in Nederland wonen en werken vallen onder Nederlands recht. Zowel nu als in de toekomst. Hij moet daarvoor wetgeving maken in lijn met EU regels.

Nederlands recht

Anders kan Ryanair over een half jaar opnieuw een basis in Nederland openen met zijn huidige business model. Koolmees kan een voorbeeld nemen aan zijn collega’s in Duitsland en België. 'Om ervoor te zorgen dat in de praktijk het Belgische arbeidsrecht van toepassing is op de Belgische werknemers van Ryanair is de snelste weg het sluiten van een cao met de vakbond, zodat de werknemers eindelijk de zekerheid krijgen die ze verdienen’, aldus de Belgische minister van Werk.

Kort geding

FNV Luchtvaart spant ook een kort geding aan tegen Ryanair en hoopt spoedig van de rechtbank te horen wanneer het kort geding dient. FNV eist dat de Ierse luchtvaartmaatschappij duidelijk maakt waarom de basis in Eindhoven moet sluiten, terwijl de vliegtuigen vol zitten en Ryanair eerder nog aangaf te willen groeien in Nederland. Als blijkt dat sluiting onomkeerbaar is, eist de bond een goed sociaal plan voor de werknemers die hun baan verliezen en financiële compensatie voor de werknemers die plotseling worden overgeplaatst.