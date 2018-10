Geen strafrechtelijke vervolging na incident met Apache

Het Openbaar Ministerie Oost Nederland stelt geen strafrechtelijke vervolging in naar aanleiding van het incident met de Apache helikopter op 13 november 2017 nabij Asch in de gemeente Buren. Tijdens een oefening van Defensie raakte een Apache helikopter enkele stroomkabels van een hoogspanningsmast, die hierdoor werden doorgesneden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vliegers geen strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden.

De operatie op de avond van 13 november maakte onderdeel uit van een meerdaagse oefening. Voor de oefening was een beschikking afgegeven waardoor het geoorloofd was om (zeer) laag te vliegen.

Tijdens de oefening werd een aanval op de helikopter gesimuleerd. De vliegers moesten vervolgens een serie handelingen uitvoeren om weg te vliegen uit de gevaarlijke situatie. Bij het uitvoeren van deze handelingen zijn de kabels van de hoogspanningsmast geraakt.

Na het incident is er technisch onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat de helikopter goed heeft gefunctioneerd. In het kader van het onderzoek zijn de vliegers, diverse andere deelnemers aan de oefening en een deskundige als getuigen gehoord.

De resultaten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat de vliegers en de overige leden van de crew gehandeld hebben zoals onder de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht.