Man (90) niet schuldig veroorzaken dodelijk verkeersongeval Maasbracht

Dinsdag is een 90-jarige automobilist uit Roermond door de rechtbank Limburg vrijgesproken voor het in 2016 te Maasbracht veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een motorrijder om het leven is gekomen. Dit meldt de rechtbank dinsdag.

'Black-out'

De rechtbank vindt dat het ongeval niet aan de schuld van de man te wijten is nu hij naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk zijn bewustzijn is verloren als gevolg van een ‘black‑out’. De man reed met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur op een rechte, doorgaande weg en is zonder enige aanleiding naar links gereden en daarbij op de verkeerde weghelft terechtgekomen.

Frontale botsing

Hier is hij met zijn auto frontaal in botsing gekomen met de motorrijder. Uit onderzoek naar de gezondheid van de man is gebleken dat er mogelijk sprake is geweest van een ‘black-out’ zonder aanwijsbare medische oorzaak. Deze conclusie wordt ondersteund door getuigenverklaringen en het gegeven dat de man geen herinneringen heeft aan het ongeval. Het tegendeel kan niet worden vastgesteld.

Niet strafbaar

Nu de man volgens de rechtbank strafrechtelijk niet te verwijten valt dat het ongeval heeft plaatsgevonden, heeft de rechtbank de man vrijgesproken. Wel acht de rechtbank de man schuldig aan het veroorzaken van gevaar op de weg met de opmerking dat hij hiervoor wordt ontslagen van alle rechtsvervolging in verband met het tijdelijk bewustzijnsverlies. De man heeft na het ongeval vrijwillig afstand gedaan van zijn rijbewijs.