Familiefilm 'Superjuffie' bekroond met Gouden Film

Achtste Gouden film

De film ging in première op het Nederlands Film Festival 2018 en is sinds 10 oktober te zien in de bioscoop. Regisseur Martijn Smits werd feestelijk verrast met de award tijdens het Cinekid Festival door de kinderen uit de film. De film awards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Superjuffie is de achtste film die dit jaar de Gouden Film status behaald.

Bijzondere krachten door mysterieus beeldje

Juf Josje is een heel gewone juf, maar als ze een mysterieus beeldje ontdekt, verandert ze plotseling in Superjuffie. Ze schiet als een groene tornado door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn! Dit is nogal onhandig als je als nieuwe juf les moet geven aan groep 6.

Smoesjes

Een aantal leerlingen ontdekt het geheim van Josje en helpt haar smoesjes te verzinnen voor de strenge meester Snor zodat zij dieren kan blijven redden. Maar als er een tijgertje verdwijnt uit de dierentuin, moeten Superjuffie en de kinderen samenwerken om dit mysterie op te lossen en grotere problemen te voorkomen. In de avonturen van Superjuffie is het grootste avontuur om op te komen voor jezelf en te leren dat jij er mag zijn.