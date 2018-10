Flevoziekenhuis bereidt zich voor op opvang patiënten MC IJsselmeerziekenhuizen

Het Flevoziekenhuis is in nauw overleg met ziekenhuizen in de regio en de zorgverzekeraars met als doel gezamenlijk de ziekenhuiszorg in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk te continueren.



Voor alle patiënten die zich bij het Flevoziekenhuis melden, probereert men - in goed overleg - een adequate oplossing te vinden. Waar dat noodzakelijk en mogelijk is, breidt het ziekenhuis haar zorgaanbod uit. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers ingezet kunnen worden. Het Flevoziekenhuis is daarom met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel.



'Ons uitgangspunt is dat spoedzorg altijd voor gaat. Ook moeten inwoners van Almere kunnen blijven rekenen op de zorg die zij van ons gewend zijn', aldus het Flevoziekenhuis.