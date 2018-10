Eis: 15 jaar cel voor vier verdachten dodelijke ripdeal Rilland

Aanleiding: er stonden 122 hennepplanten op de zolder van het 65-jarige slachtoffer. Die wietkwekerij werd geript en de bewoner van de Hontestraat werd op 20 maart 2017 levenloos aangetroffen.

De officier van justitie gaat ervan uit dat de vier verdachten met vuilniszakken, tape en tie rips 19 maart ’s avonds laat de woning zijn binnengedrongen. Het slachtoffer moet zich hevig hebben verzet. Er zou door de rippers flink geweld zijn gebruikt. Als gevolg hiervan overleed het slachtoffer. De verdachten zouden de woning met de oogst van de rijpe hennepplanten hebben verlaten.

Gekwalificeerde doodslag in vereniging

Vier verdachten, drie mannen en een vrouw, stonden vandaag terecht voor het doden van de man bij de ripdeal. De officier van justitie houdt alle vier verdachten verantwoordelijk.

Alle vier een rol

De vrouw zou volgens de officier de drie mannen hebben geïnformeerd over de oogstrijpe planten en het contact met het slachtoffer hebben gelegd. Zij is eerder op de avond van de ripdeal binnen geweest bij het slachtoffer. De mannen zouden verantwoordelijk geweest zijn voor het zware geweld. Van alle verdachten zijn vingerafdrukken en/of DNA in de woning aangetroffen, onder andere op het geknevelde slachtoffer.

Buurvrouw

Een ongeruste buurvrouw miste de man en zodoende werd hij de volgende dag in zijn woning gevonden. De politie riep getuigen op via onder andere banners op mobiele telefoons en computers van buurtbewoners. De verdachten, allen van Bulgaarse afkomst, konden in de zomer van 2017 worden aangehouden en zitten sindsdien vast. Tijdens het onderzoek zwegen de verdachten of wezen naar elkaar voor wat betreft het geweld. Ook morgen gaat de zitting nog door.