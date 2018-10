MC Slotervaart failliet, patiënten worden overgeplaatst

De rechter heeft donderdag zowel de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland als het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard. Een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam heeft dit aan Het Parool bevestigd.

De patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen, moeten vrijdag voor 15.00 uur zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Een woordvoerder van het ziekenhuis tegen de krant: 'Het faillissement betekent dat het ziekenhuis op korte termijn gaat sluiten. De opvang van patiënten is gegarandeerd door de zorgverzekeraars en de omliggende ziekenhuizen.' Ook de poliklinsche patiënten worden de komende periode aan een ander ziekenhuis overgedragen. Het ziekenhuis heeft de medewerkers met klem gevraagd om te blijven werken, ondanks dat de salarissen niet zijn uitbetaald. Dat heeft de vice-voorzitter, Roos Blom, aan de media laten weten.

Patiënten van de intensive care zijn allemaal overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. De intensive care is leeg. De 50 overgebleven patiënten worden uiterlijk morgen opgevangen in nabijgelegen ziekenhuizen. De patiënten hebben daar per brief informatie over gekregen

Donderdagmiddag zijn de 1200 medewerkers geïnformeerd. Enkele van hen hebben het werk al neergelegd en pakten vanmorgen hun spullen in. Enkele tientallen zorgmedewerkers hebben nog kort voor het ziekenhuis definitief failliet werd verklaard actie gevoerd om het noodlijdende ziekenhuis open te houden. Op de spandoeken stonden onder meer leuzen als: 'Wie betaalt nu onze huur en/of hypotheek' en 'Laat ons ziekenhuis niet verloren gaan'.

Door htet faillissement krijgen andere ziekenhuizen er ineens meer patiënten bij, maar volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC, locatie VUmc, is er wel voldoende capciteit om de patiëntenzorg over te nemen.