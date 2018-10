Man rijdt vijftig jaar zonder rijbewijs

De agenten kregen de man in het vizier omdat zijn busje wat slingerde. Ze zetten de man aan de kant en vroegen om zijn rijbewijs, waarop de man antwoordee dat hij nog nooit een rijbewijs had gehad. Hij is in 1968 in Nederland komen wonen. Dit meldt Zeehavenpolitie Rotterdam op Facebook.

De man heeft een boete gekregen en is opgehaald door familie met een rijbewijs.