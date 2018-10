Kleine kinderen in tentenkampje illegalen in bos langs A67 Bladel

Kinderen

'We hebben een zestal tenten aangetroffen in het bosgebied langs snelweg A67, vlak voor de Belgische grens. Er verbleef een groep van 28 vermoedelijk illegale vluchtelingen voor waarschijnlijk al wat langere tijd waaronder ook 10 kinderen. Ze zijn allen in goede gezondheid', aldus de politie.

Mensonterende omstandigheden

Bij de gemeente Bladel kwam deze week informatie binnen dat in het bos langs de A67, in buurt van de Belgische grens, mogelijk mensen verbleven in tenten. Aanleiding om vrijdag in het bosgebied te gaan kijken. Rond het middaguur troffen we inderdaad een zestal tenten aan waarin 38 volwassenen met 10 kinderen verbleven. Ze maakten een gezonde indruk. Waarnemend burgemeester Peter Maas was aanwezig toen het tentenkamp ontruimd werd: “Nadat het signaal bij ons binnenkwam hebben we direct geschakeld met de politie. Zij zijn gaan kijken en hebben inderdaad deze groep mensen aangetroffen in een geïmproviseerd tentenkampje. Vanuit menselijk oogpunt is het heel triest dat mensen in zulke mensonterende omstandigheden moeten verblijven.”

Ontruimd

De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht. Het tentenkampje is ontruimd en de mensen zijn tijdelijk ondergebracht in een azc-opvang in Budel. De politie onderzoekt hoe zij hier terecht zijn gekomen, hoelang zij al hier verbleven en waar ze vandaan komen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.‏