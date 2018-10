Jos B. half december voor rechter in zaak Nicky Verstappen

Op woensdag 12 december 2018 vindt de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos B., de man die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Deze zitting is bij de rechtbank Limburg in Maastricht.

Pro-formazitting

Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Een pro-formazitting is nodig, als een zaak binnen een bepaalde termijn – in dit geval 90 dagen - op een zitting moet zijn geweest. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. Op 20 september van dit jaar werd de voorlopige hechtenis van Jos B. door de rechtbank in Maastricht met negentig dagen verlengd. Zijn advocaat Gerald Roethof had om vrijlating gepleit.

Sperma van andere man

Volgens Roethof is het dna dat gevonden is bij Nicky Verstappen niet van sperma of bloed van zijn cliënt. Daarnaast zijn er dna sporen gevonden van vijf verschillende mannen. Eén van die sporen is sperma. Tevens zou er dna van medewekers van het NFI zijn aangetroffen. Roethof laat weten dat dna zich snel verspreidt.

'Jos B. vrijlaten'

Ook het misbruik en ontvoeren van Nicky kan volgens Roethof niet bewezen worden. ‘Met andere woorden: er is een verdachte, maar dat levert geen bewezenverklaring op. Ik zeg: dit gaat het niet worden. Hak die knoop door. Deze zaak zal alleen maar verliezers kennen. Laat niemand onnodig lijden, laat hem vrij.’

Arrestatie

De 55-jarige Jos B. werd zondag augustus in Spanje overrompeld en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam van de Spaanse politie toen hij hout wilde gaan hakken in het natuurgebied rond het plaatsje Castellterçol dat vlakbij Barcelona ligt.

Samenstelling van de meervoudige strafkamer

De 3 rechters die deze zaak gaan behandelen zijn, mr. B.G.L. van der Aa, mr. M.B. Bax en mw. mr. C.G.A. Wouters. De griffier is mw. mr. C.K. Spronk.