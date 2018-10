Distributie pakjes met fiets met nieuw algoritme veel efficiënter dan met bestelwagen

Het afleveren van pakketjes in stadscentra kan het best met cargobikes, dat is veel beter voor het milieu en niet duurder dan levering door bestelwagens. Tot die conclusie komt onderzoeker Florian Arnold van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Hij ontwikkelde een algoritme dat efficiënte belevering per fiets mogelijk maakt.

Druk op milieu

Het aandeel van de e-commerce wordt steeds groter. Handig voor de consument, maar vandaag worden de pakjes bijna uitsluitend met de bestelwagen geleverd. Dat zorgt voor een enorme druk op het milieu en draagt evenmin bij tot het ontwarren van de mobiliteitsknoop. Onderzoek van Florian Arnold, verbonden aan het Departement Engineering Management van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, kan mogelijk voor een kentering zorgen in die ‘camionetteleveringscultuur’.

Nieuw algoritme

'Tijdens mijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde ik een nieuw algoritme voor het berekenen van routes tussen verschillende punten', legt Arnold uit. 'Dergelijk routing-onderzoek is erg actueel, want door de groei van de e-commerce moeten er steeds meer pakjes geleverd worden, en dat uiteraard zo snel mogelijk. De koeriersdiensten gebruiken hiervoor graag een minimum aan personeel en vervoersmiddelen.'

Ideale volgorde

De uitdaging bestaat er dus uit de bestellingen op een leverroute zo efficiënt mogelijk te bundelen. Arnold: 'Door de vele klanten zijn er al gauw enkele miljarden mogelijke combinaties voor een dergelijke leverroute. Mijn algoritme kan in enkele seconden een zeer goede leveringsvolgorde voor de pakketjes bepalen. Dat maakt het algoritme tot een van de meest efficiënte ter wereld.'

Vergelijken

Op de Universiteit Antwerpen wordt het algoritme gebruikt om leveringsroutes in een stad met elkaar te vergelijken. Op die manier kunnen de voor- en nadelen van leveren met bestelwagens prima vergeleken worden met die van duurzamere alternatieven zoals cargobikes.

Verbeterde levenskwaliteit

Arnold: 'Uit ons onderzoek blijkt dat de bedrijfskosten gelijkaardig blijven als er voor cargobikes in plaats van voor bestelwagens gekozen wordt, maar dat de koolstofuitstoot met 40% kan worden verminderd in stadscentra. Interessant, want momenteel zijn er amper bedrijven die pakketjes vervoeren met cargobikes, omdat ze negatieve gevolgen vrezen wat betreft snelheid, efficiëntie of kostprijs.'

Cargobikes

Het investeren in fietstransport leidt voor zowel het bedrijf als voor de stedelijke leefomgeving dus uitsluitend tot voordelen. 'Een voorwaarde hiervoor is uiteraard dat er efficiënte leverroutes ingepland worden', besluit Arnold. 'Maar op die manier kunnen cargobikes dus de levenskwaliteit in steden helpen verbeteren zonder extra kosten voor transportbedrijven.'