DELA draait maatregel nemen vingerafdruk overleden personen terug

Kettingen en ringen

DELA stuurt enkele weken na de uitvaart aan nabestaanden een e-mail met daarin de vraag of zij van de vingerafdruk van de overledene een ring of ketting willen laten maken. De kosten hiervoor bedragen tussen de 124,- en 1320,- euro. In de mail van DELA aan de nabestaanden wordt niet uitgelegd hoe lang de vingerafdrukken worden bewaard.

DELA: 'er is vraag naar'

Radar deed navraag bij DELA. Woordvoerder Martijn van de Koolwijk van DELA: 'We doen dit, omdat we na uitvaarten vaak de vraag kregen of dit mogelijk was. We moesten die mensen dan teleurstellen, omdat het afnemen van vingerafdrukken dan niet meer mogelijk is. Dat moet namelijk erg snel na het overlijden gebeuren'. Van de Koolwijk liet Radar weten dat zij, wanneer nabestaanden niet geïnteresseerd, de vingerafdrukken op verzoek direct verwijderen.

Update

DELA heeft zaterdag gereageerd op commotie die is ontstaan over het nemen van vingerafdrukken van overleden personen en betreurt dit. 'Het heeft ons doen besluiten om de werkwijze rondom vingerafdrukken per direct terug te draaien. Vanaf nu zal, net als vóór 1 september 2018, alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een vingerafdruk van een overledene door DELA worden gemaakt', laat DELA zaterdag in een reactie weten.

Onbehagelijke gevoelens

DELA geeft aan dat zij in de afgelopen weken al nauwgezet volgde wat de uitwerking van de nieuwe werkwijze zou zijn. Nu blijkt dat dit in enkele gevallen tot onbehagelijke gevoelens leidt, is voor DELA reden om terug te gaan naar de situatie zoals deze was vóór 1 september jl.

Emotie speelt grote rol

Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten: 'In onze dienstverlening speelt emotie een grote rol en dus nemen we alle facetten en details van de uitvaart heel serieus. Dat onze gewijzigde werkwijze rondom vingerafdrukken - hoe goed bedoeld ook - leidt tot onbehaaglijke gevoelens bij nabestaanden is ongewenst en betreuren we zeer. Daarom zal DELA haar beleid per omgaande terugdraaien.'