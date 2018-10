Politie treft overleden persoon aan in auto op parkeerplaats langs A50

Melding

Rond 13.30 uur kreeg de politie een melding binnen. De politie is vervolgens ter plaatse gegaan en is een onderzoek gestart en heeft een afzetting gemaakt rond de bewuste auto. 'De politie doet onderzoek naar de identiteit en de oorzaak van het overlijden', aldus de politie.

Tankstation

Het gaat om een parkeerplaats Het Veen dat achter het tankstation langs de A50 gelegen is. Het is nog niet bekend of het slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven. Daar moet het onderzoek meer duidelijkheid over geven.