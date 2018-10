Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk op ons bord

Op het bord van de Nederlandse consument ligt steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, een stijgende trend die al jaren zichtbaar is. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11%. Dat staat in de Monitor Duurzaam Voedsel 2017, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Schouten: “De Monitor Duurzaam Voedsel laat zien dat de Nederlandse consument stap voor stap meer waardering heeft voor de inspanningen van boeren, tuinders en vissers om op een duurzamere wijze voedsel te produceren. Daarmee speelt de consument een belangrijke rol op weg naar kringlooplandbouw, zoals verwoord in mijn visie ‘waardevol en verbonden’ over de toekomst van de landbouw.”

In 2017 gaven Nederlandse huishoudens ruim 4,5 miljard euro uit aan duurzamer geproduceerd voedsel, een plus van 730 miljoen euro ten opzichte van 2016. Duurzamer geproduceerd voedsel is voor de consument herkenbaar als het een duurzaamheidskenmerk heeft. De omzet van voedsel met het keurmerk ‘Beter Leven’ kwam uit op bijna 1,6 miljard euro (39% meer dan een jaar eerder), die van het keurmerk ‘biologisch’ op ruim 1,2 miljard euro (een plus van 5%).



In 2017 liet de verkoop van de meeste productengroepen duurzaam voedsel een (forse) stijging zien, onder meer vlees en vleeswaren (1,4 miljard euro omzet, groei van 40% ten opzichte van 2016) en houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig (607 miljoen euro omzet, 16% groei). Kijkend naar marktaandeel binnen een productgroep, is het grootste marktaandeel weggelegd voor eieren: 37% van alle verkochte eieren was duurzaam. Toch daalde in 2017 de omzet van eieren met een duurzaamheidskeurmerk. Door de fipronilaffaire en de ophokplicht voor pluimvee was er vorig jaar minder aanbod van eieren met een duurzaamheidskeurmerk.