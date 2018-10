Code Geel voor zware windstoten aan de kust

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies voor dinsdagavond en -nacht. 'In de kustgebieden komen enige tijd zware windstoten rond 75 km/uur voor, in het noordwestelijk kustgebied tot maximaal 90 km/uur', aldus het KNMI.

Verkeer

'Later vanavond en vannacht neemt de wind van het zuiden uit af', aldus het KNMI. Het verkeer dient dan ook rekening te houden met de harde wind. Code geel duurt in Zeeland tot 22.00 uur en in Noord-Holland tot vannacht 01.00 uur. Op de Wadden geldt code geel tot vannacht 03.00 uur.

Regen

Het is vanavond bewolkt en in de zuidelijke helft van het land regent het. Vanavond verplaatst deze regen zich naar de noordelijke helft van het land. In het zuiden wordt het dan geleidelijk droog met nog een enkele bui. In de noordelijke helft staat eerst nog een overwegend matige zuidelijke wind.

Windveld naar het noorden wegtrekkend

In het zuiden is de wind gedraaid naar een westelijke richting en toegenomen naar (vrij) krachtig, in de kustgebieden naar hard tot stormachtig met zware windstoten van 75 tot 90 km/uur. De komende uren zijn ook in Limburg zware windstoten rond 75 km/uur mogelijk. Dit windveld trekt vanavond noordwaarts, terwijl de wind in het zuiden geleidelijk afneemt.