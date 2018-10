Ruim 50 miljoen per jaar extra voor handhavingsketen Inspectie SZW

Het kabinet investeert de komende jaren structureel 50,5 miljoen euro per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark woensdag aan de Tweede Kamer.

Gevaarlijke stoffen

Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Zo komt er extra geld voor de aanpak van schijnconstructies waaronder schijnzelfstandigheid en voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Belangrijk is ook dat de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen flink wordt versterkt.

Naleving regels

Staatssecretaris Van Ark: 'Gezond en veilig werken is ontzettend belangrijk. En eerlijk werken, werkt goed, maar kan beter! Naleven van regels is in het belang van werknemers en werkgevers. Daarom krijgt de Inspectie er extra geld bij.'

Meerjarenplan

Het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 van de Inspectie, dat komende maand verschijnt, zal de concrete invulling bevatten van de prioriteiten van de Inspectie. Deze programmering komt tot stand op grond van een nieuwe verbeterde inspectiebrede risicoanalyse en omgevingsanalyse.