Rechter: Ryanair mag Eindhovense piloten niet overplaatsen

Sluiting basis Eindhoven

De piloten kregen 1 oktober jl. van Ryanair te horen dat de basis in Eindhoven gesloten zal worden en dat zij per 5 november 2018 zouden worden overgeplaatst naar buitenlandse luchthavens. Daarop stapten de piloten naar de rechter voor een spoedprocedure.

Arbeidsovereenkomst

Ryanair stelt kort gezegd dat zij het besluit tot overplaatsing kon nemen op basis van de arbeidsovereenkomst die zij met de piloten is aangegaan. Volgens bepalingen in die overeenkomsten zou Ryanair piloten mogen overplaatsen. Ook is afgesproken dat het Ierse arbeidsrecht van toepassing is op de overeenkomsten.

Oordeel

De rechter stelt voorop dat partijen inderdaad voor het Ierse recht hebben gekozen. Dat betekent echter niet dat een werkgever Nederlandse werknemers de bescherming die de Nederlandse wet biedt, kan ontnemen. De rechter wijst erop dat Ryanair door de overplaatsing de arbeidsvoorwaarden wijzigt en dat mag volgens het Nederlandse recht alleen als de werkgever een zwaarwegend belang heeft.

Bedrijfseconomische omstandigheden

Volgens Ryanair zijn er bedrijfseconomische omstandigheden waardoor het voor haar heel belangrijk is de basis in Eindhoven te sluiten en het personeel over te plaatsen. De rechter acht die omstandigheden niet aannemelijk geworden. Verder gaf Ryanair er geen blijk van rekening te houden met de belangen van de piloten, terwijl de overplaatsing voor hen heel ingrijpend is.

Sanctie op stakingacties

De rechter oordeelt dat met het besluit tot sluiting van de basis Ryanair misbruik maakt van haar bevoegdheid. Zij zegt dat ze haar besluit nam vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, maar het heeft er volgens de rechter alle schijn van dat het besluit is genomen als sanctie op eerdere stakingsacties. Ryanair kondigde namelijk in een brief aan dat zij de basis in Eindhoven zal sluiten als er een volgende stakingsactie zou komen.

Salaris doorbetalen

Al met al mogen de 16 piloten nu niet worden overgeplaatst naar het buitenland. De rechter bepaalt verder dat Ryanair het salaris van de piloten moet blijven doorbetalen op grond van de Nederlandse wet. Daarnaast moet de luchtvaartmaatschappij als goed werkgever op een zodanige wijze de vliegvaardigheden van de piloten onderhouden dat zij een Boeing 737 kunnen blijven vliegen.