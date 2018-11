Celstraffen van 16 en 8 jaar voor doodslag op Zaandamse vrouw

De rechtbank heeft 2 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 16 jaar voor het medeplegen van doodslag op een 53-jarige vrouw. Zij hebben de vrouw op 25 maart 2017 in haar woning in Zaandam gedood toen zij haar daar probeerden te overvallen en beroven. De rechtbank oordeelt dat het daarom gaat om gekwalificeerde doodslag; een doodslag die gepleegd is met de bedoeling om een ander strafbaar feit gemakkelijker te maken of om de kans op betrapping te verkleinen.

Voorverkenning

Hoewel de mannen ontkennen schuldig te zijn aan de dood van de vrouw, is volgens de rechtbank uit onder meer sporenonderzoek, telefoongegevens en beelden van beveiligingscamera’s bij de flatwoning van het slachtoffer vast komen te staan dat de mannen eerst gezamenlijk een voorverkenning hebben gedaan en vervolgens op de bewuste dag samen op pad zijn gegaan naar de woning van de vrouw, in de woning zijn geweest en deze hebben doorzocht en ten slotte samen vertrokken zijn.

DNA

Tijdens de overval is door de mannen veel geweld gebruikt tegen het slachtoffer, zo is gebleken uit DNA-sporen van hen die op lichaam en kleding van het slachtoffer zijn aangetroffen. Het slachtoffer is mishandeld, haar handen zijn bij elkaar gebonden met tie-wraps en haar benen met een sjaal. Uiteindelijk is zij komen te overlijden omdat zij door handelen van de mannen geen adem meer kon halen.

Buurman

Een derde man, de buurman van de derde vrouw, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor medeplichtigheid aan de gekwalificeerde doodslag. Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat hij de andere mannen van informatie had voorzien over geld waar zijn buurvrouw, met wie hij op goede voet stond, over zou beschikken, waarna de beide mannen naar de woning van het slachtoffer zijn gegaan om haar te beroven. Beide mannen hebben vlak voor en na de beroving telefonisch contact gehad met de buurman, die zich tijdens het geweld in de naastgelegen woning bevond.

Schadevergoeding

De rechtbank heeft verder bepaald dat de 3 mannen de zus van het slachtoffer ruim 1.500 euro schadevergoeding moeten betalen voor kosten die zij heeft moeten maken in verband met het overlijden van haar zus.