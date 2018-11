Grote brand verwoest schuur in Leischendam

In een schuur in Leidschendam is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken.

De schuur aan Stompwijkseweg was gevuld met hooi en is totaal verloren gegaan. De brandweer heeft bij aankomst alle koeien die in een stal stonden naar buiten gedreven.

De brand ging met veel rookontwikkeling gepaard die in de weideomtrek is te zien was. Tevens zouden er ontploffingen te horen zijn geweest.

Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. De toedracht van de brand is nog niet bekend.