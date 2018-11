Minister erkent dat controle op Stints niet in de wet is geregeld

Zoals de Tweede Kamer al eerder concludeerde is het toezicht op elektrische voertuigen als de Stint, waarmee dagelijks over de openbare weg kinderen worden vervoerd, inderdaad niet in de wet geregeld.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft deze conclusie vanavond in het debat bevestigd. De minister wil onderzoeken of strengere regelgeving mogelijk en gewenst is. Dit meldt de NOS donderdagavond.

De Stint, de elektrektische bolderkar, werd in 2011 gecontroleerd op veiligheid volgens de normen van een wet die is bedoeld voor bromfietsen en andere innovatieve vervoermiddelen die bedoeld zijn voor één persoon. Er was door de Tweede Kamer in 2009 geen kentekenplicht, rijbewijsplicht of verplichte training ingevoerd. Wel werd in de wet vastgelgd der er per type voertuig naar technische vereisten moest worden gekeken. Zo ook bij de Stint in 2011.

Er zijn inmiddels 3500 Stints verkocht, grotendeels door kinderdagverblijven. Na die eerste veiligheidscontrole heeft de fabrikant de motor sterker gemaakt en de bedrading en beveiliging veranderd. Maar dit is niet gemeld bij of gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tijdens het debat bleek dat ILT ook geen toezicht hoefde te houden.

Vanwege de niet-gemelode technische aanpassingen alsook meldingen van technische mankementen en andere feitenonderzoek door de ILT besloot de minister de Stints tijdelijk van de weg te halen. Dit besluit wordt gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer ziet wel graag dat de minister de vervoersproblemen van de kinderdagverblijven oplost.