Defensie maakt meldingen Chroom-6 openbaar

Het gaat om meldingen die sinds 1 oktober zijn gedaan. Als medewerkers bij testen of werkzaamheden Chroom-6 aantreffen, moet contact worden opgenomen met de leidinggevende. Ook moet de vondst worden gemeld via Defensies ‘Melden-voorvalsysteem’ in het digitale personeelssysteem PeopleSoft. Dit geldt uiteraard ook bij een incident met het aanbrengen van Chroom-6. De werkzaamheden worden dan in principe stilgelegd voor verder onderzoek.

Gevaarlijk zonder bescherming

Chroom-6 is een metaal met een bijzondere eigenschap: verwerkt in verf voorkomt het dat materialen worden aangetast (corrodeert). Daarom is het in het verleden vaak gebruikt om vastgoed en munitie te beschermen. Het metaal vormt een gezondheidsrisico bij werkzaamheden zonder voldoende beschermingsmaatregelen aan of met Chroom-6 houdende verf. Denk aan schuren, slijpen, verhitten of zagen. Daarom zijn veiligheidsmaatregelen vastgesteld en voorzieningen getroffen voor een zo laag mogelijke blootstelling. Met een door Defensie ingevoerde detectorpen kan worden getest of materiaal chroom bevat.

Streven naar volledige uitbanning

Ook bij het aanbrengen van chroomhoudende verf (spuiten, rollen, stiften) komt chroom vrij. Dit gebeurt alleen nog bij de luchtmacht om vliegtuigen te beschermen. Ander gebruik is verboden. Ook voor deze werkzaamheden gelden veiligheidsmaatregelen en heeft Defensie voorzieningen getroffen. Voor luchtvaartuigen vermindert Defensie het gebruik van Chroom-6 zoveel mogelijk. Bij de NH90-maritieme gevechtshelikopter en onbemande luchtvaartsystemen wordt aan de buitenkant al verf zonder chroom gebruikt. Daarnaast lopen diverse onderzoeken om Chroom-6 ook op andere systemen te vervangen. Dit duurt echter lang omdat Defensie ook afhankelijk is van fabrikanten en het certificeringsproces. Alternatieven moeten net zo veilig zijn zodat de Militaire Luchtvaartautoriteit de veiligheid en luchtwaardigheid kan garanderen.