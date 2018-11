Onderzoek mogelijke betrokkenheid politiemedewerkers bij rellen NAC – Willem II

Tussen de supporters

'Uit onderzoek is gebleken dat deze twee politiemedewerkers in hun vrije tijd op die bewuste zondag aanwezig waren bij de onlusten. Zij bevonden zich tussen de betrokken supporters', aldus de politie. Wat hun mogelijke aandeel is geweest bij deze ordeverstoringen wordt nader bekeken. Beiden mannen hebben zich zelf gemeld bij hun leidinggevende.

Confrontatie

Op zondag 21 oktober speelde Willem II in Breda tegen NAC. Na de wedstrijd zochten supporters van beiden clubs de confrontatie met elkaar. Door direct de mobiele eenheid en politie te paard in te zetten werd dit grotendeels voorkomen.

Twee agenten lichtgewond

Maar het explosieve geweld richtte zich hierna tegen de politie. Hierbij raakten twee agenten lichtgewond. Vijf supporters werden die middag al aangehouden. Inmiddels is een groot rechercheonderzoek van start gegaan.