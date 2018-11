Auto vol met kleding in brand

Op een grasveldjes aan de Ubbekingecamp in Emmen stond vrijdagavond een auto in brand.

De brand was voor de brandweer lastig te blussen omdat de auto vol lag met kleding. Deze moest eerst verwijderd worden voordat men het vuur definitief kon doven.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Ook is niet bekend wie de auto daar geparkeerd heeft.