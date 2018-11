Advocaat vrijgesproken Pakistaanse Asia Bibi vlucht naar Nederland

Het was voor hem te gevaarlijk geworden in Pakistan. Stichting HVC heeft hem zaterdag opgevangen. De afgelopen jaren heeft Stichting HVC Saif-ul-Malook (financieel) ondersteund om hem in staat te stellen de verdediging van Asia Bibi te voeren. Dit meldt Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) op de website. Vanmiddag organiseert Stichting HVC een persconferentie waar Saif-ul-Malook zijn verhaal zal vertellen en zijn visie geeft op de meest recente ontwikkelingen in de zaak Asia Bibi.

Vrijspraak godslastering

Asia Bibi is de vrouw die onlangs door het Hooggerechtshof in Pakistan werd vrijgesproken van godslastering. Bibi heeft zo'n acht jaar in de dodencel gezeten. Ze zou de profeet Mohammed hebben beledigd. Asia Bibi heeft dit altijd ontkend en is volgens eigen zeggen valselijk beschuldigd. Inmiddels heeft het Pakistaanse Hooggerechtshof de veroordeling van de christelijke vrouw en moeder van vier kinderen dan ook vernietigd. De voorzitter van het hooggerechtshof verwees in zijn uitspraak naar de Koran. Volgens hem is tolerantie een van de basisprincipes van de Islam. De radicaal-islamitische TLP-partij is woedend over de uitspraak en vindt dat de betrokken rechters zelf de doodstraf verdienen. De streng-islamitische partij TLP wil dat het Pakistaans Hooggerechtshof het hoger beroep van de blasfemiezaak heropent. Ashiq Masih, de man van Asia Bibi, heeft in het Verenigd Koninkrijk politiek asiel aangevraagd. Asia Bibi wordt in haar land met de dood bedreigd. Dit melden meerdere media maandag. Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 stellen voor om haar tijdelijk in Nederland op te vangen.

De persconferentie van Stichting HVC met advocaat Saif-ul-Malook vindt vanmiddag plaats in internationaal perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Inloop vanaf 14:30, start persconferentie om 15:00. Naast Saif-ul-Malook zal ook Jan Dirk van Nifterik, directeur Stichting HVC, een statement geven.