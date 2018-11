Jongetje (9) aangereden op zebrapad

Een jongetje van 9 jaar uit Rucphen stak maandagavond een voetgangersoversteekplaats over op de Sprundelseweg en werd aangereden door een 35-jarige automobilist uit Hoogkarspel.

Direct na het ongeval zijn de hulpdiensten ingeschakeld door getuigen. Een traumahelikopter en ambulancemedewerkers verleenden medische hulp aan het slachtoffer, politiemensen deden onderzoek op de plek van de aanrijding. Er zijn verschillende getuigen gehoord. Het jongetje is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto is aangehouden door de politie. Hij zit nog vast in een politiecellencomplex. Zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf. Aan het voertuig wordt onderzoek gedaan. Mogelijk zijn er camerabeelden van het ongeval, die worden ook onderzocht.

De weg is tot ongeveer 22.00 uur afgesloten geweest om de VOA (verkeersongevallenanalisten) sporenonderzoek te kunnen laten doen.