VVN: Kennis van verkeersregels kan beter

De kennis van verkeersregels lijkt voor veel verkeersdeelnemers ver weggezakt. Zo weet 52% niet wat de maximum snelheid is in een woonerf. Ook weet een kwart van de weggebruikers niet hoe hard je mag rijden op een rijbaan met een groene streep. En waar mag je als scootmobielbestuurder eigenlijk rijden?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) lanceert daarom vandaag een website met uitgebreide uitleg over verkeersregels; https://verkeersregels.vvn.nl/. Op deze website wordt het complete Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) uitgelegd. Aan de hand van situaties met foto’s en tips en verrijkt met borden in begrijpelijke en handelingsgerichte taal, zodat de websitebezoekers meer verkeersinzicht kunnen opdoen.

Veilig Verkeer Nederland voldoet met deze website aan een behoefte van mensen om meer te weten te komen over verkeersregels. Dagelijks wordt VVN gebeld met vragen over verkeerssituaties en wetten. Ook worden Opfriscursussen die VVN door het gehele land organiseert over de theorie achter het verkeer meer dan goed bezocht. De online opfriscursus https://opfriscursus.vvn.nl/v/start kent na drie jaar een bezoekersaantal van ruim 700.000. De snel groeiende doelgroep ouderen die het rijbewijs al geruime tijd op zak heeft, willen wij met deze verkeersregel-site bereiken.

‘Met deze verkeersregel-site geeft VVN op een laagdrempelige manier informatie aan een breed publiek. Deelnemers verbazen zich soms over de veranderingen in de regelgeving of regels die splinternieuw zijn en waarvan zij het bestaan niet kenden. Deze site is daarom voor alle generaties een aanrader’; aldus Alphons Knuppel, directeur a.i. VVN.