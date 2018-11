Gewonde bij celbrand in gevangenis Vught

Bij een brand in de gevangenis (PI) in Vught is een gevangene gwond geraakt.

Hij is met spoed overgebracht per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Dit meldt het Brabants Dagblad woensdag. Dit gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand brak iets na 03.00 uur uit. De gewonde gedetineerde is onder zware beveiliging naar het ziekenhuis vervoerd.

Behalve brandweer, politie en ambulance kwamen ook leden het Interne Bijstands Team (IBT) ter plaatse. Zo'n team wordt ingezet als de reguliere medewerkers van de inrichting de orde of veiligheid van zichzelf of de gevangen niet meer kunnen garanderen. Het IBT zorgt er dan voor dat de situatie beheersbaar wordt en de veiligheid gehandhaafd kan worden.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.