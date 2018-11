Naasten van ggz patiënten zien zichzelf niet als mantelzorgers.

Op de dag van de mantelzorg komen in heel Nederland talloze mantelzorgers feestelijk samen en worden ze in het zonnetje gezet. Ze krijgen een blijk van waardering door bijvoorbeeld een verwenbehandeling, gaan samen op een uitje of worden getrakteerd op een mooi concert. Ze zijn er die dag “even uit”.

De vraag is hoeveel van die mantelzorgers de zorg hebben voor naasten met psychiatrische of verslavingsproblematiek. “Ik merk heel vaak, bij de naasten die ik als fvp ondersteun, dat ze zichzelf niet als mantelzorger zien”, zegt Ellen de Leijer, Familievertrouwenspersoon in Noord-Holland. “Terwijl ze dat wel zijn. En dat is zonde, want daardoor melden ze zichzelf ook niet bij de gemeente of een Steunpunt mantelzorg. Daarmee lopen ze van alles mis. Niet alleen de financiële extraatjes die gemeenten voor mantelzorgers regelen, maar ook alle andere hulp en ondersteuning die wordt aangeboden. Afgezien nog van de waardering en erkenning die ze verdienen. Ook deze groep zou moeten krijgen waar ze recht op heeft. Het vertrouwenswerk voor deze naasten kan ook een plek hebben in wat de gemeente aanbiedt. Vanuit de kennis van de ggz die een fvp met zich meebrengt, kunnen we het perspectief vanuit de familie en naasten goed naar voren brengen en samenwerking stimuleren binnen de gemeenten.” Dit schrijft de Landelijke Stichting familievertrouwenspersonen op de website.

“Naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek zijn nu nog onvoldoende in beeld bij gemeenten en de centra voor Mantelzorgers. De expertise om deze mensen voldoende bij te staan, ontbreekt nog vaak”, vervolgt Ellen. “Soms worden ze wel doorverwezen naar mij of naar een cursus. Dat vind ik niet genoeg. Ik probeer de naasten zelf te stimuleren om zich te herkennen en erkennen als mantelzorgers en zich kenbaar te maken bij gemeenten en mantelzorgcentra. En ik probeer het ook de andere kant op te doen. Een voorbeeld van een mooie samenwerking vindt nu plaats in de gemeente Alkmaar met het mantelzorgcentrum. Op 26 november begeleid ik tijdens een dag voor professionals een workshop over het thema jonge mantelzorger vanuit psychiatrische problematiek. Aan de orde komt waar jonge mantelzorgers tegen aan lopen en wat hen helpt. Hierbij kun je denken aan de KOPP/KVO kinderen, wat staat voor Kinderen van een Ouder met Psychiatrische problemen en Kinderen van een Ouder met Verslavingsproblematiek. Ik hoop dat deze dag professionals helpt deze groep sneller in beeld te krijgen en hen te herkennen en erkennen als mantelzorgers. Niet alleen op de dag van de Mantelzorg, maar het hele jaar door.”

Meer informatie over de dag van de Mantelzorg vindt u op http://www.dagvandemantelzorg.nl