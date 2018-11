Partij voor de Dieren dient motie in tegen toenemend vliegverkeer

De Partij voor de Dieren dient donderdag, tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019, een motie in om de groeiende luchtvaart en de toegenomen vliegtuigoverlast in Utrecht aan de kaak te stellen. 'Steeds meer bewoners klagen over overvliegende vliegtuigen en het aantal vliegtuigen dat over Utrecht vliegt is zichtbaar toegenomen', zo meldt de PvdD woensdag.

Geluidsoverlast

PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “Al enkele maanden krijgen we signalen van bewoners van de gemeente Utrecht dat het aantal vliegtuigen dat over onze stad vliegt toeneemt. Bijvoorbeeld via Twitter tonen mensen kaartjes van het aantal vliegbewegingen boven Utrecht en melden ze dat er veel meer geluidsoverlast is door dit toegenomen vliegverkeer. Ook wij zijn hier niet blij mee en daarom roepen we het college van B&W in onze motie op zich uit te spreken als tegenstander van verdere groei van de luchthavens Schiphol en Lelystad, dit kenbaar te maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én te onderzoeken of een coalitie kan worden gesloten met andere gemeenten en provincies tegen de groei van beide luchthavens.”

Vleuten en de Meern

In februari 2018 stelde de Partij voor de Dieren al mondelinge vragen over het feit dat vanuit Vleuten en De Meern meer klachten kwamen over toenemend vliegverkeer. Het college gaf in haar antwoorden aan dat er inderdaad het afgelopen halfjaar fors meer klachten waren binnengekomen. Dit zou veroorzaakt worden door de tijdelijke sluiting van de Kaagbaan op Schiphol, maar later bleek dat ook boven de rest van de gemeente Utrecht meer vliegverkeer werd waargenomen.

Ook in de Tweede Kamer en in de provincie Flevoland verzet de Partij voor de Dieren zich tegen uitbreiding van de luchthavens Schiphol en Lelystad. De PvdA heeft de motie van Partij voor de Dieren Utrecht al mede ondertekend.