OM eist 10 jaar cel voor dubbele verkrachting Breukelen

'Doodgewone man'

Het gaat om een “een doodgewone man, met een goed inkomen, een mooi huis en een gezin”. Dat maakt de gruwelijkheid van zijn daden nog moeilijker te begrijpen, benadrukte de officier van justitie.

Pinpas gestolen

Op de bewuste donderdag reed de vrouw naar haar werk. De man reed haar tegemoet, keerde en volgde haar. Toen zij moest stoppen, stapte hij uit en klopte op het raam van haar auto. In de veronderstelling dat de man iets wilde vragen, ontgrendelde ze de auto. Hij stapte bij haar in de auto en dreigde met een nepvuurwapen. Hij dwong haar om te gaan rijden en haar pinpas en code af te geven.

Verkracht

Op de Bosdijk in Nieuwer ter Aa moest ze parkeren en in de bosjes knevelde en verkrachtte hij haar. Vervolgens reed hij met de vrouw onder een kleed op de achterbank terug naar zijn auto. Hij duwde haar in de achterbak en reed naar een trailer die geparkeerd stond in Woerdense Verlaat.

Gekneveld op bouwterrein

Daar verkrachtte hij haar nogmaals. Vervolgens reed hij met haar in de achterbak naar Diemen waar hij haar gekneveld op een bouwterrein achterliet. Dit alles maakt dat de officier van justitie de verdachte meermalen verkrachting, vrijheidsberoving, afpersing en bezit van een wapen ten laste legt.

Gedetailleerde verklaringen

Het onderzoek verliep voortvarend. De echtgenoot van het slachtoffer had aangifte gedaan van vermissing na het aantreffen van haar lege auto en de politie was al op zoek naar de vrouw. Dankzij haar gedetailleerde verklaringen kwam de verdachte snel in beeld. Technisch onderzoek leverde ondersteunend bewijs voor haar verklaringen op. Op zondag 18 maart kon de verdachte worden aangehouden.

'Geheugenverlies'

Uit het persoonlijkheidsonderzoek komen geen stoornissen naar voren en de verdachte moet zodoende worden beschouwd als volledig toerekeningsvatbaar. Hij heeft wel aangegeven te lijden aan geheugenverlies, maar dit wordt niet onderbouwd door de uitkomsten van het neurologisch onderzoek. Op de zitting zei hij zich niets te herinneren van de bewuste dag. Bij de politie had hij echter een gedetailleerde, bekennende verklaring afgelegd die overeenkomt met het overige bewijs.

Recidiverisico

Hoewel de officier van justitie aanwijzingen ziet van voorbereiding, verklaarde de verdachte geen vooropgezet plan te hebben gehad. Dat hij zonder stoornis of plan zou hebben gehandeld, maakt zijn daden niet alleen onbegrijpelijk, maar maakt ook dat het recidiverisico niet is in te schatten, aldus de officier van justitie. Bij de strafeis woog de officier het blanco strafblad en zijn meewerkende houding in het onderzoek mee.

Ernst en duur van de feiten

Hier tegenover staan de enorme gevolgen voor het slachtoffer, de ernst en de duur van de feiten, de heftigheid van de verkrachtingen, de lichamelijke gevolgen en de bedreigingen met het vuurwapen. Ze eiste daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar, een boete van 550 euro voor het dragen van het wapen en toewijzing van de vordering van het slachtoffer.