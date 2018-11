Eis 30 jaar cel voor dubbele moord Rhijnauwensingel in Rotterdam

De hoofdverdachte, een 19-jarige Rotterdammer, stond vandaag voor de rechter. De officieren van justitie hebben tegen hem 30 jaar celstraf geëist.

Niets vermoedend zitten de slachtoffers op die bewuste avond rond 19:00 uur in hun auto. Ze hebben niet door dat ze al dagen in de gaten zijn gehouden vanuit een auto die meerdere malen door de straat rijdt. Die woensdagavond rijdt de auto weer in de straat rond en als de verdachten hun kans schoon zien, volgt een kogelregen. Beide slachtoffers overlijden ter plaatse.

Het onderzoek

Na een anonieme tip wordt in een woning het automatische wapen gevonden dat gebruikt werd bij de liquidatie. In die woning was ook de hoofdverdachte, die vandaag op zitting stond, aanwezig. Hij werd direct aangehouden. Uit camerabeelden en getuigenverklaringen komt naar voren dat het gaat om een vooropgezet plan. De auto en het automatische wapen met munitie kregen ze van hun opdrachtgever. Het motief voor de moord lag mogelijk in een ripdeal. Elk zouden 15.000 euro verdienen als ze de liquidatie hadden voltooid. De verdachten hadden het gemunt op één van de slachtoffers. Dat er nog een tweede persoon in de auto zat, heeft de verdachte er niet van weerhouden om te schieten. De hoofdverdachte heeft in deze zaak een bekennende verklaring afgelegd. Hij was de schutter die vanuit de auto het vuur opende op de auto van de slachtoffers.

Naast de liquidatie stond de verdachte vandaag ook voor andere strafbbare feiten terecht. Zo maakte hij volgens het OM zich schuldig aan een overval op medewerkers van Domino’s Pizza aan de Kerstendijk in Rotterdam in april 2017. Hij wordt ook verdacht van heling van een auto eind november 2017 en was hij betrokken bij een winkeldiefstal in Barendrecht, december 2017.

Naast de hoofdverdachte staan er drie minderjarige verdachten terecht. Zij staan morgen, volgende week maandag en woensdag op zitting.

Voorbereiding

Volgens de officier is duidelijk dat de liquidatie grondig is voorbereid:”Als je bedenkt dat je iemand gaat doodmaken en dat voorbereidt, dan ben je bezig met het beramen van een moord. Als dan het moment daar is en je hebt voldoende gelegenheid en tijd om nog eens een keer goed na te denken en dan ook niet impulsief handelt, dan ben je schuldig aan doodslag met voorbedachten rade. En dan kan je zwaarder bestraft worden dan wanneer alleen de doodslag kan worden bewezen. Dat geldt ook voor de moord op het tweede slachtoffer. De hoofdverdachte kon voldoende nadenken over de gevolgen van het ombrengen van een ander.”

Strafeis

Bij het bepalen van de strafeis is gekeken naar de ernst van de gepleegde feiten en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden en de schok die het in de samenleving heeft veroorzaakt.

Daarnaast is gekeken naar de persoon van de verdachte. Mede vanwege zijn leeftijd ten tijde van de strafbare feiten (17/18 jaar) zijn er verschillende gedragsonderzoeken bij hem uitgevoerd. Daaruit blijkt dat hij volledig toerekeningsvatbaar is en dat de kans op herhaling van soorgelijke strafbare feiten zeer groot is. Dat maakt dat volgens de officieren van justitie geen minderjarigenstrafrecht kan worden toegepast op deze verdachte en is er een gevangenisstraf van 30 jaar geëist.