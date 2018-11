Drie aanhoudingen na overval op supermarkt

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam via 112 een melding binnen dat een overval gaande was op een supermarkt aan de Oostersingel in de stad. Twee overvallers hadden het personeel en een aantal aanwezige klanten bedreigd met vermoedelijk vuurwapens. Meerdere agenten gingen naar de supermarkt. Het geschrokken personeel en de aanwezige klanten werden direct opgevangen.

Overvallers op de vlucht

De overvallers bleken inmiddels gevlucht te zijn. Tijdens de vlucht verloren ze een deel van de buit. Direct werd begonnen met een grote zoekactie. Mede dankzij getuigen kwamen agenten uit bij een appartementencomplex in het centrum van de stad. Op straat werd een 25-jarige Leeuwarder aangehouden. In het complex werden door het arrestatieteam twee Leeuwarders van 17 en 20 jaar aangehouden. Alle drie de verdachten werden overgebracht naar het politiebureau. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de mannen betrokken zijn geweest bij de overval en wat dan eventueel ieders rol daarin is geweest.